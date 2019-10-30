Санкции против Турции за покупку С-400 одобрили в Конгрессе США Подробнее

«Мне кажется, это определенная инерция — ситуация уже кардинальным образом изменилась», — обратил внимание специалист.

По его словам, вводя такого рода санкции, Вашингтон нарушает международное право. Американцы, как правило, используют свое внутреннее законодательство в экономических целях и давят на другие страны. В случае с Турцией причиной очередных рестрикций, по мнению Шатрова, стало сотрудничество с Россией, а не военная операция в Сирии.

«США, не разбираясь, увидев, что там им показалось из Вашингтона, просто вводят санкции, да еще и, как правило, распространяют их на другие страны, которые сопутствуют, на их взгляд, этому процессу», — пояснил эксперт.