Власть 23 февраля 2023, 13:45 Ополченцев Донбасса обещали наделить статусом ветерана боевых действий России Президент Путин: все ополченцы Донбасса получат статус ветеранов боевых действий России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все ополченцы, сражавшиеся за свободу Донбасса, получат статус ветеранов боевых действий России, заявил президент Владимир Путин. Во время беседы с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата он добавил, что эти люди боролись за интересы своей Родины, сообщил ТАСС.

По словам главы государства, ополченцы чуть ли не в одиночку сражались за свою землю. Теперь все они стали гражданами России. У президента спросили, наделят ли статусом ветеранов боевых действий тех, кто из-за полученных ранений покинул поле боя до вхождения в состав страны новых регионов.

Реклама

«Конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — подчеркнул Владимир Путин.

Реклама

Россия сталкивалась с коллективным Западом в начале каждого столетия, заявил актер Владимир Машков. Во время митинга-концерта в «Лужниках» он напомнил, что российская армия справлялась со всеми вызовами. В качестве примера он назвал победы над войсками Наполеона Бонапарта и над гитлеровской Германией.