Оплату жилья ребенка включили в алименты

Дети после развода родителей не должны оставаться без крыши над головой. Теперь ушедшие из семьи папа или мама будут дополнительно платить деньги за жилье несовершеннолетних детей.

Это прописали в законе, который сегодня подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Власти дополнили статью, по которой, каждого из родителей могли привлечь к оплате дополнительных расходов, вызванных определенными обстоятельствами.

Раньше после развода оставшиеся с детьми одинокие родители могли требовать увеличения алиментов, когда речь шла о здоровье сына или дочери. К сенаторам Совфеда поступало много обращений от россиян, и теперь несправедливость устранили. Список обстоятельств дополнили новым — отсутствием у ребенка пригодного жилья.

При определении суммы алиментов суд будет учитывать баланс интересов ребенка и родителя, из зарплаты которого будут идти деньги.

Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января. Совет Федерации одобрил 30 января. Сегодня его подписал президент.