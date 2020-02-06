    06 февраля 2020, 19:21

    Оплату жилья ребенка включили в алименты

    Анатолий Минкин

    Дети после развода родителей не должны оставаться без крыши над головой. Теперь ушедшие из семьи папа или мама будут дополнительно платить деньги за жилье несовершеннолетних детей.
    Оплату жилья ребенка включили в алименты

    Это прописали в законе, который сегодня подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля. Власти дополнили статью, по которой, каждого из родителей могли привлечь к оплате дополнительных расходов, вызванных определенными обстоятельствами.

    Раньше после развода оставшиеся с детьми одинокие родители могли требовать увеличения алиментов, когда речь шла о здоровье сына или дочери. К сенаторам Совфеда поступало много обращений от россиян, и теперь несправедливость устранили. Список обстоятельств дополнили новым — отсутствием у ребенка пригодного жилья.

    При определении суммы алиментов суд будет учитывать баланс интересов ребенка и родителя, из зарплаты которого будут идти деньги.

    Новый федеральный закон Госдума приняла 23 января. Совет Федерации одобрил 30 января. Сегодня его подписал президент.