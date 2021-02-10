Оперштаб Чечни пообещал не штрафовать за отсутствие маски

Чечня постепенно снимала ограничения по коронавирусу, последние были связаны с ношением масок и справками об отсутствии COVID-19 при въезде в регион. Об этом заявил в Instagram спикер чеченского парламента, глава местного оперативного штаба Магомед Даудов.

По его словам, маски рекомендуется носить тем, кто еще не переболел, и тем, у кого не сформировался иммунитет после вакцинации. Также маски могут носить все желающие.

«Но если не будут носить, штрафовать за это не будут, ношение масок носит рекомендательный характер», — перевело РИА «Новости» обращение Даудова.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного требования надевать маски в общественных местах. А также об открытии границ республики, въезд в которую был ограничен с июля 2020 года.

Чечня стала вторым регионом, в котором отменили обязательный масочный режим. Накануне об этом сообщили власти Удмуртии.

По словам Даудова, изменения связаны с эпидемиологической ситуацией. Он также сообщил о вакцинации населения, уточнив, что в республику поступило 19,5 тысячи доз вакцины, ее получили 7222 человека.