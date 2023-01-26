Власть 26 января 2023, 16:46 «Опереточная фигурка». Медведева позабавило поведение Зеленского, ждущего новых подачек Зампред СБ Медведев: все заявления Зеленского направлены на получение подачек от Запада сайт президента Украины

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз посмеялся над заявлениями президента Украины Владимира Зеленского. На сей раз политика рассмешили слова украинского лидера о том, что ему не о чем говорить с российской стороной и он якобы не знает, кто принимает решения в России. Все слова Зеленского направлены на то, чтобы выпросить очередные подачки у Запада, отметил Медведев в Telegram-канале.

«Внешне бессмысленные заявления <…> преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. „Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен“, — передразнил Дмитрий Медведев.

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Его также позабавило то, что украинский президент изображает из себя «мощного, закаленного в сражениях полководца», крупного государственного деятеля, фигуру чуть ли не вселенского масштаба и усердно показывает, что очень силен и не сдастся врагу, который его уже якобы боится. Медведев отметил, что у «не очень здоровых людей» есть свойство наделять других своими фобиями, воспринимать свой страх как присущий другому.

«Нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня. Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он не исключил при этом, что Владимир Зеленский сам верит в свой «параноидальный бред», особенно если учесть, что его активно поддерживает Запад. Медведев назвал президента Украины главой «страны (палаты) 404».