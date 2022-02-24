Операция не войны, а мира. Названа главная задача российских сил в Донбассе

Россия во время военной операции выведет из строя украинские силы, чтобы они больше не могли причинять вред Донбассу. Такое мнение в разговоре с «360» высказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, комментируя военную операцию РФ в ДНР и ЛНР.

«Судя по всему, первостепенной задачей нашей специальной операции, как это заявило Минобороны, является вывод из строя военной инфраструктуры Вооруженных сил или Украины в целом. Никто не бьет по городам, по мирным жителям, как это делают украинские варвары в Донбассе», — сказал он.

Военный эксперт объяснил, что военная структура — это аэродромы, части, арсеналы, базы, причалы, корабли.

«Сейчас крайне важно выбить зубы этому украинскому, бандеровскому войску, лишить его возможности сопротивляться», — заявил он.

Баранец предположил, что жители Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областей не поддадутся на пропаганду украинских властей и будут поддерживать российскую операцию.

«Мы разворачивает операцию, не для того, чтобы объявить войну Украине, мы ее разворачиваем для мира», — подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, коллективный Запад будет выть и скулить. Западные политики будут говорить, что выступят единым фронтом и осудят военную операцию России. Он напомнил, что Россия восемь лет уговаривала Украину выполнять Минские соглашения.

«Тем не менее украинские войска фашистским способом уничтожали совершенно мирное население. Все, наше терпение закончилось. Я предчувствую, что народ Украины, который понимает суть происходящих событий, не пойдет за киевской хунтой, он будет поддерживать ту операцию, которую мы сейчас поддерживаем», —заявил военный эксперт.

По его словам, военная хунта должна была понять, что с Донбассом нельзя было разговаривать ракетами, пушками и автоматными очередями.

«С Донецком нужно было разговаривать цивилизованным способом», — заключил эксперт.

Ранее 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Это произошло после просьбы лидеров ДНР и ЛНР о помощи.