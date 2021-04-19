Операторов связи обяжут хранить отправленные через интернет данные 3 года

Операторов связи могут обязать хранить информацию о сообщениях и медиафайлах, которые пользователи передавали друг другу через интернет. Они будут обязаны предоставлять эти данные по требованию правоохранительных органов. Законопроект внесло в Госдуму правительство России.

Текст документа опубликовали в электронной базе данных нижней палаты. Речь идет про информацию «о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц, использующих технологические сети связи».

Операторы связи должны будут хранить эти данные на территории России в течение трех лет. Кроме того, они будут обязаны предъявлять эту информацию органам, которые занимаются обеспечением безопасности страны или ведомствам, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью.

Операторы также должны будут предоставлять данные о пользователях и оказанных им услугах связи, а также другие сведения, которые помогут правоохранительным органам в расследовании. Новые нормы вступят в силу через 90 дней после официальной публикации закона.