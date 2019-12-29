Операторов платежных систем обязали информировать о блокировке средств
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Если оператор приостанавливает возможность использования денежных средств или блокирует их, он должен в тот же день сообщить об этом клиенту. Блокировка происходит в порядке, установленном договором. Помимо этого оператор обязан назвать причины.
Поправки коснутся закона «О национальной платежной системе». Закон вступит в силу спустя 90 дней после обнародования.
Изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей. Помимо этого поправки нужны для борьбы с мошенниками и лицами, финансирующими терроризм.
Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин ежедневно пользуется кредитной картой. Такие карты имеются у двух третей опрошенных, зачастую это жители крупных городов и мегаполисов.