Операторов платежных систем обязали информировать о блокировке средств

Если оператор приостанавливает возможность использования денежных средств или блокирует их, он должен в тот же день сообщить об этом клиенту. Блокировка происходит в порядке, установленном договором. Помимо этого оператор обязан назвать причины.

Поправки коснутся закона «О национальной платежной системе». Закон вступит в силу спустя 90 дней после обнародования.

Изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей. Помимо этого поправки нужны для борьбы с мошенниками и лицами, финансирующими терроризм.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин ежедневно пользуется кредитной картой. Такие карты имеются у двух третей опрошенных, зачастую это жители крупных городов и мегаполисов.