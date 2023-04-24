Власть 24 апреля 2023, 01:17 Оператор Путина рассказал, кто выбирал маршрут во время поездки президента в Мариуполь Оператор Михаил: президент Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал маршрут Сайт президента России

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Российский лидер Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам строил маршрут и направление движения. Подробности поездки президента в эфире телеканала «Россия 1» раскрыл сопровождавший главу государства оператор Михаил.

«Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила вот эта легкость, с которой происходят вот эти изменения», — рассказал он.

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Михаил добавил, что Путин проехал по «настоящему Мариуполю», так как ехал там, где ему хотелось. При этом никто не знал, куда дальше повернет президент.

В Мариуполь Владимир Путин прилетел 19 марта. После этого он пересел в автомобиль и самостоятельно проехал по нескольким районам. В ходе поездки он встретился с местными жителями, побывал в памятных местах, осмотрел театр, а также проверил, как идут восстановительные работы на разрушенных объектах.