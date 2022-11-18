Власть 18 ноября 2022, 15:12 Оперативное совещание Совбеза впервые за долгое время прошло в очном формате Президент России Путин впервые за долгое время очно провел совещание с членами Совбеза Пресс-служба Кремля

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В Москве прошло совещание постоянных членов Совета безопасности России. Президент Владимир Путин впервые за долгое время присутствовал на нем лично, сообщил телеканал «Звезда».

Встреча прошла 18 ноября в Кремле в закрытом формате. В зале собрались спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие чиновники.

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«У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям предлагает обсудить вопрос совершенствования гражданской обороны», — сказал президент в начале совещания.

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Предыдущая встреча постоянных членов Совбеза России прошла 2 ноября, ее посвятили борьбе с оборотом наркотиков. На совещании 26 октября обсудили совершенствование исполнения уголовного наказания. Заседание Совбеза прошло 19 октября. Все эти мероприятия Владимир Путин провел в режиме видеосвязи.

Президент России 17 ноября обновил состав Совета по правам человека. Он заменил 10 его участников, сообщил «Царьград». Среди новичков — член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.