Опекуны смогут получать пособия на ребенка в случае смерти родителей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разрешить опекуну получать пособия на ребенка в возрасте 8-17 лет, если его родители умерли. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабмину с 1 июля распространить право на получение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет на опекуна в случае смерти родителей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен отчитаться перед президентом об исполнении поручения до 15 сентября.

Президент также поручил обеспечить в августе предоставление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с инвалидностью старше 18 лет или их законным представителям, рассказало Ura.ru.

Путин предложил единоразово выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьника в своем послании Федеральному собранию, напомнила «Газета.ru».

Кроме того, Путин рекомендовал Верховного суда совместно с Минтрудом установить механизм, по которому судебные органы смогут взаимодействовать с Пенсионным фондом о предоставлении сведений по назначению алиментов, необходимых для установления пособия на ребенка.