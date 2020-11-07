Опекунам и попечителям упростили процесс получения пособий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ правительства, который упрощает оформление пособий опекунами и поручителями. Он вступит в силу в 2021 году.

«С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг», — рассказали в пресс-службе правительства.

Теперь не нужно будет предъявлять документы, доказывающие статус попечителя или опекуна, чтобы получить пособие. Государственные органы сами получат всю необходимую информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Сбор данных уже начался.

Дистанционно оформить можно будет не только пособия, но и льготы. Например, на лекарства, медицинские изделия или лечебное питание.

В начале октября «Газета.ru» сообщила, что депутаты Госдумы предложили разрешить бабушкам и дедушкам жить и путешествовать с внуками. Пока в Семейном кодексе утверждено лишь их право на общение, но не на поездки и проживание. Если бабушки и дедушки вывозят внуков за пределы России, это уже вызывает опасения органов опеки. С такой системой хотят бороться.