Власть 30 ноября 2023, 02:49 «Опасный прецедент». Захарова высмеяла болгарских русофобов из-за запрета на полет Захарова: Болгария запретом на полет создала опасный мировой прецедент РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла болгарских чиновников, которые запретили ей пролетать над страной. Она назвала это «злобной глупостью русофобов» и заявила, что болгарские власти создали опасный мировой прецедент.

В официальной ноте МИД Болгарии указано, что российский самолет может пролететь в воздушном пространстве страны, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя.

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«Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — пошутила дипломат.

Однако речь идет об опасной глупости, отметила Захарова. По Чикагской конвенции воздушное пространство над страной не входит в термин «территория», действие санкций ЕС не распространяется на беспосадочный полет лица, которому запрещен въезд на территорию государства, пояснила Захарова.

Дипломат отметила, что Россия может ввести зеркальные меры по отношению к чиновникам НАТО. Болгария создала опасный мировой прецедент, подчеркнула Захарова.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию, где состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ. Борт прибыл в Скопье через Грецию, а не через Болгарию, как планировалось ранее, так как Захаровой запретили лететь над Болгарией.