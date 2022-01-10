ООН приветствовала российско-американские переговоры в Женеве

ООН приветствует диалог между РФ и США. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя прошедшие в Женеве переговоры между двумя странами по вопросам гарантий безопасности.

По словам Дюжаррика, в настоящее время в ООН изучают решения, которые были получены в результате встречи.

«Как я говорил ранее, мы всегда приветствуем диалог высокого уровня, в особенности между двумя постоянными членами Совета безопасности», — сказал представитель генсека, его слова процитировало РИА «Новости».

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Они продолжались в течение семи с половиной часов за закрытыми дверями. По результатам встречи руководитель российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что разговоры были сложными, глубокими и конкретными. Однако прогресса в вопросах о нерасширении НАТО в ходе встречи достичь не удалось.

На 12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО в Брюсселе, после чего пройдут консультации РФ и Евросоюза.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал достижение России на переговорах с США по гарантиям безопасности. По его словам, впервые за тридцать лет Россия выступила на равных с США в ходе переговоров по гарантиям безопасности, велся диалог, а не два монолога.