Запад не добьется успеха, пока будет продолжать провокационную войну против России, — Эрдоган | 360°

Власть 07 сентября 2022, 19:11 (обновлено: 07 сентября 2022, 20:58) Поделиться Telegram

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Viber Запад не добьется успеха, пока будет продолжать провокационную войну против России, — Эрдоган Президент Эрдоган: Запад не добьется успеха из-за провокационной войны против России Wikimedia

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Западные страны не добьются результатов, пока будут вести провокационную войну в отношении России. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с сербским лидером Александром Вучичем.

«Существует политика, которая основана на провокациях. И до тех пор пока вы ведете эту провокационную войну, вы не сможете добиться каких-либо результатов», — отметил Эрдоган. Его процитировал ТАСС.

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Вучич 7 сентября тоже сделал ряд заявлений во время совместной пресс-конференции с президентом Турции. В частности, он высказался по поводу поставок российского газа. По его словам, Европу ждет очень холодная зима.

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Президент Сербии отметил, что в текущей ситуации никто не хочет искать компромисс. Он добавил, что если Запад хочет победить Россию «военным путем», то ему стоит подготовиться к «полярной зиме».

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