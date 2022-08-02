«Оно нам вообще надо?» Медведев усомнился в необходимости нового договора о ядерном вооружении с США

США окончательно убедились, что вопросы стратегической безопасности решить без России невозможно. Но это понимание пришло достаточно поздно. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который заявил о готовности возобновить переговоры с Россией о новой системе контроля ядерного оружия, которая придет на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Медведев напомнил, что еще месяц назад предсказывал, что США поймут роль России в обеспечении стратегической безопасности и «приползут» обратно.

Зампред Совбеза отметил, что Байден в своем заявлении подчеркнул, что даже во время холодной войны СССР и США находили компромиссы.

«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», — написал Медведев.

Заключенный между Россией и США в 2010 году договор СНВ-3 предусматривал сокращение и ограничение наступательных вооружений. Изначально срок действия документа предусматривал 10 лет. Но в 2021 году Госдума и Совет Федерации продлили срок его действия до 2026 года. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Американцы поднимали вопрос о продлении действия договора и проверке уже взятых на себя обязательств еще в начале июня. Однако Медведев тогда заявил, что сейчас не лучшее время для переговоров по СНВ-3 и для размораживания отношений с США в принципе.