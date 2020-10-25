Онищенко привьется вакциной «Спутник V»

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о своем намерении привиться вакциной «Спутник V» от коронавируса. Ранее он уже поставил аппарат от гриппа.

«Я думаю, на следующей неделе… Я буду делать нашу аппликацию двойную, «Спутник», — пояснил Онищенко. Его слова приводит ТАСС.

Прививку от гриппа Онищенко поставили еще в конце августа, прошло уже достаточно времени — теперь можно пройти вакцинацию и от коронавируса.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, что спад заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже через три месяца при условии, что все будут соблюдать требования Роспотребнадзора и врачей. Важно носить маски и перчатки, перевести на удаленку как можно больше людей и не пренебрегать социальной дистанцией.

Также необходимо начать массовое производство вакцины и привить в первую очередь людей из групп риска. Тогда, возможно, новая вспышка коронавирусной инфекции закончится даже раньше, чем через три месяца. Но все это реально лишь при соблюдении правил большинством населения страны.