Онищенко рассказал, что может повлиять на демографическую ситуацию в стране

На данный момент Россия сталкивается с демографическим кризисом. Например, плотность населения за Уралом составляет менее одного человека на квадратный километр. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом сообщило РИА ФАН.

Политик отметил, что россиянам важно задуматься об улучшении демографической ситуации в стране. Онищенко отметил, что необходимо прививать детям семейные ценности. «Девочку надо воспитывать как будущую мать, а не легкомысленную девушку, которая с 13 лет начинает бегать по ночным клубам, а к 20 годам уже теряет свою детородную функцию из-за многочисленных болезней генитального аппарата», — заявил он.