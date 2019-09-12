Онищенко раскритиковал статью в поддержку продажи пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал закон об отмене запрета на продажу пива на стадионах. После этого газета «Спорт. День за днем» выпустила статью «Народные избранники запретили народу пиво на стадионах. В выигрыше только рестораторы» с подзаголовком — «Футбол отдыхает».

Статья возмутила первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко. Он раскритиковал позицию президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, который сказал, что продажа пива на стадионах привлечет еще больше футбольных болельщиков.

«Убогость этих рассуждений и абсолютное непонимание со стороны Дюкова, на какую должность он пришел, вызывают у меня не столько возмущение и негодование, сколько чувство полной безысходности. Особенно печально, что все это публикует спортивная газета, призванная пропагандировать спорт как основу здоровья нации, прежде всего подрастающего поколения», — написал Онищенко.

По его словам, футбол был всегда одним из наиболее популярных видов спорта. Он стал способом пропаганды здорового образа жизни для молодежи.

«И вот теперь господин Дюков планирует привлекать на стадионы болельщиков, в том числе молодых, не яркой игрой команд, а пивом! Если вопрос ставить так, давайте тогда — разрешите наркотики на стадионах, а под трибунами откройте публичные дома — народ вообще валом повалит!» — возмутился депутат Госдумы.

Геннадий Онищенко отметил, что на футбольный матч зрителей необходимо привлекать не пивом, а игрой, чтобы молодежь хотела подражать футболистам.