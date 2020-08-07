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    07 августа 2020, 10:45

    Онищенко призвал привиться от гриппа

    Алена Макаренко

    Медики смогут выявить коронавирус быстрее благодаря вакцинации от гриппа. Они сразу исключат вирус гриппа как причину острого респираторного заболевания. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Его слова привел ТАСС.
    Онищенко призвал привиться от гриппа

    Коронавирус относится к воздушно-капельным инфекциям. В предстоящий эпидемический сезон COVID-19 будет присутствовать среди вирусов, вызывающих сезонный подъем заболеваемости. Поэтому граждане с прививкой против гриппа будут чувствовать себя лучше. А медикам будет проще ставить диагноз.

    «Когда человек привит [от гриппа], но у него появились симптомы, скорее всего, он, вероятно, был контаминирован коронавирусом», — объяснил Онищенко.

    По его мнению, в нынешнем сезоне особенно важно привиться от гриппа из-за стресса, перенесенного организмом за период самоизоляции. Сейчас эта прививка нужна как никогда прежде, написал inforeactor.

    «Этот год был особенным, он состоял в том, что у нас была самоизоляция, изоляция, мы с вами долгое время находились в очень ограниченном состоянии, пережили хронический стресс. Поэтому сегодня наш организм, как никогда, нуждается в прививке», — добавил врач.

    Тот, кто прошел вакцинацию от гриппа, не подхватит это заболевание.

    Медики должны терпеливее и убедительнее делать все, чтобы соотечественники поверили в вакцинацию, подытожил Онищенко.

    В 2019 году вакцинацию от гриппа прошли около 70 миллионов россиян, напомнила «Парламентская газета».

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