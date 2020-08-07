Онищенко призвал привиться от гриппа

Коронавирус относится к воздушно-капельным инфекциям. В предстоящий эпидемический сезон COVID-19 будет присутствовать среди вирусов, вызывающих сезонный подъем заболеваемости. Поэтому граждане с прививкой против гриппа будут чувствовать себя лучше. А медикам будет проще ставить диагноз.

«Когда человек привит [от гриппа], но у него появились симптомы, скорее всего, он, вероятно, был контаминирован коронавирусом», — объяснил Онищенко.

По его мнению, в нынешнем сезоне особенно важно привиться от гриппа из-за стресса, перенесенного организмом за период самоизоляции. Сейчас эта прививка нужна как никогда прежде, написал inforeactor.

«Этот год был особенным, он состоял в том, что у нас была самоизоляция, изоляция, мы с вами долгое время находились в очень ограниченном состоянии, пережили хронический стресс. Поэтому сегодня наш организм, как никогда, нуждается в прививке», — добавил врач.

Тот, кто прошел вакцинацию от гриппа, не подхватит это заболевание.

Медики должны терпеливее и убедительнее делать все, чтобы соотечественники поверили в вакцинацию, подытожил Онищенко.

В 2019 году вакцинацию от гриппа прошли около 70 миллионов россиян, напомнила «Парламентская газета».