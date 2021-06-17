Онищенко призвал наказать блогеров-антипрививочников

Блогеров с большим числом подписчиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса, необходимо наказывать. Так считает депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Я пока вижу только каких-то полусумасшедших блогеров, которые заведомо выдают ложь, преследуя одну цель: количество подписчиков. Чего они там себе назарабатывают? С ними надо разбираться, и права такие есть», — заявил Онищенко.

Он напомнил, что российские препараты зарегистрированы, признаны безопасными и эффективными. В то же время на страницах блогеров в соцсетях написано, что у привитых «рога вырастут» и они якобы станут бездетным. Это ложь, подчеркнул депутат. Блогерам придется ответить за свои слова.

По мнению Онищенко, необходимо убеждать россиян прививаться. Парламентарий одобрил любую форму морального, финансового и материального поощрения. Он напомнил, что вакцина — средство защиты человека. Поэтому в первую очередь стоит объяснить человеку пользу от прививки. Вакцинация спасет от достаточно серьезной болезни, которая заберет большую часть здоровья, и даже несколько лет жизни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение лотереи. В качестве приза выступает Renault Logan стоимостью около миллиона рублей. Участвовать в акции могут те, кто вакцинировался первым компонентом препарата с 14 июня по 11 июля.