Онищенко призвал метлой гнать сотрудника Минздрава, разрешившего россиянам выпивать

«Разрешенная доза — ноль»: главный нарколог Москвы — о совете Минздрава по алкоголю Подробнее

«Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», — заявил Онищенко.

Ранее в СМИ появились сообщения, что специалисты Минздрава рассказали о стандартной дозе алкоголя для россиян. Согласно расчетам экспертов ведомства, незначительный риск для здоровья, составляет около 0,9 литра пива для мужчин и 200 миллилитра вина для женщины в день. Они добавили, что людям требуются всего два трезвых дня, чтобы не нанести вред здоровью.

Между тем главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн после такого сообщения призвал воздерживаться от употребления спиртного. Профессор объяснил, что количество употребляемого алкоголя для каждого человека индивидуально, оно зависит исключительно от особенностей организма.