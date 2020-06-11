Онищенко призвал «гнать с работы» представителя ВОЗ

«Этот господин, скорее всего, не на своем месте находится. Ему надо приобрести опыт, глубже понять устройство здравоохранения тех стран, которые входят в ВОЗ, и не заниматься политиканством», — заявил он.

Если же Райан что-то не понимает, он может приехать в Россию, где ему все покажут. «А делать такие залихватские заявления — это конъюнктурить, прежде всего», — добавил Онищенко.

Он предположил, что в ВОЗ испугались отказа от финансирования со стороны президента США Дональда Трампа. Поэтому «теперь хвостом виляют перед ним», добавил депутат. Однако Онищенко напомнил, что Россия тоже содержит ВОЗ, и Райану не для этого дали пост в организации за эти деньги.

«Политиканов хватает везде, а ему надо заниматься профессиональной деятельностью. Судя по всему, он не готов к этой деятельности — ни как профессионал, ни как человек, ни как политик», — добавил Онищенко.

По его мнению, Райана нужно «гнать с работы». Онищенко предложил ему подучится, пройти курсы повышения квалификации и заодно прочитать устав ВОЗ о поведении ее представителей.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что низкие показатели смертности от коронавируса «сложны для понимания». Россия находится на высоком уровне заболеваемости — третья строчка в рейтинге. При этом в стране зафиксировано сравнительно мало летальных исходов. По этому показателю РФ расположилась на 13-м месте в мире. Райан назвал подобное явление «необычным».