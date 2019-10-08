Онищенко предложил запретить алкоголь, чтобы снизить смертность от спиртного на Урале

Зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко связал повышенный уровень смертности с частым употреблением алкоголя. Поэтому он предложил запретить спиртное.

«Смертность прежде всего связана с тем, что мы много пьем. Тем более Урал — регион, в котором профессии тяжелые, поэтому мужское население пьет. Сегодня все возмущаются тем, что крафтовое пиво запретят. Не нужно идти на поводу у потерявшего все ради наживы алкогольного бизнеса. Надо запрещать продажу алкоголя, повышать возраст, с которого можно продавать алкоголь», — объяснил врач.

Он также предложил также бороться с алкоголем при помощи религии.

«К борьбе с алкоголем надо привлекать религию. Продажа алкоголя запрещена в Чечне и Ингушетии. И ничего, небо не упало. Люди живут, кстати, детей рожают. А все страшилки о бунтах — придумки. Организаторов бунтов быстро найдем», — заключил Геннадий Онищенко.