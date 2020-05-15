Онищенко предложил регионам позаботиться о пособиях на маски и перчатки

Ранее представители Национального родительского комитета направили обращение в правительство России. Они предложили ввести для россиян специальное пособие на покупку средств индивидуальной защиты во время пандемии. Свою просьбу они обосновали тем, что масочный режим введен уже во многих регионах, но не все способны купить маску и перчатки.

«Если действовать по такому принципу, то деньги до российских семей дойдут только к моменту окончания пандемии», — отметил он.

А значит, эту проблему необходимо решать иным путем. Например, средства могут выделять на региональном уровне, заявил Онищенко. Таким образом вопрос решают власти Санкт-Петербурга. По решению губернатора, там предоставят выплаты пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.

В то же время Онищенко обратил внимание на необходимость целого комплекса мер по обеспечению граждан масками в период коронавируса. Проблемой должны заинтересоваться правоохранительные органы и антимонопольная служба, поскольку часто маски перепродаются по завышенным ценам. Первый зампред комитета Госдумы напомнил, что до распространения инфекции маски можно было купить за несколько рублей, а сейчас ценник на них поднялся до 40-50 рублей. «Полагаю, это спекулятивный рост цен», — добавил он.