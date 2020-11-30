Онищенко пожелал выздоровления повредившему стопу Байдену

«Он же [Байден] не прыгал с парашютом, не убегал от кого-то, не выпрыгивал с третьего этажа. Он просто гулял с собакой. И если он получает такие травмы во время прогулки, то это говорит о системных проблемах в его организме», — заметил парламентарий.

Он напомнил, что у людей с возрастом кости становятся очень хрупкими, поскольку из них вымывается кальций. Онищенко добавил, что американские врачи легко справятся с подобным диагнозам. Однако, по его мнению, нужно с осторожностью допускать к власти столь «хрупкого» политика.

«Конечно же, я желаю Джо Байдену выздоровления. Все-таки это человек, на плечи которого ложится ответственность за адекватные решения крупного военизированного государства», — заключил собеседник издания.

В свою очередь помощник ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, травматолог Виктор Барсук объяснил, что в старческом возрасте переломы происходят из-за нехватки витамина D.

«Сейчас Байдену положено как минимум 21 день находиться в щадящем режиме, чтобы образовалась первичная мозоль. Вообще, клиновидная кость срастается 3–3,5 месяца до полного восстановления», — рассказал специалист.