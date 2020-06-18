Онищенко опроверг слухи о второй волне коронавируса в России

«Мы спрогнозируем эпидемиологический подъем, когда поймем, что сейчас происходит в Южном полушарии. В Северном полушарии ситуация с коронавирусом стабилизировалась или, во всяком случае, контролируется», — заявил Онищенко.

Любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, больше всего активна в межсезонье. Поэтому для прогнозов новых вспышек эпидемии нужно мониторить ситуацию с коронавирусом в странах Южного полушария, где сейчас наступает зима.

Перу вышло на первое место по интенсивности заболеваемости. Бразилия находится в первой пятерке по количеству инфицированных.

«Они будут определять повестку. Если увидим дрейф в сторону генетического кода, тогда можно предполагать рост заболеваемости», — добавил Онищенко.

Ранее на рынке в Пекине зафиксировали новую вспышку коронавируса. Она была весьма ожидаемой, коронавирус никуда не пропал, это достаточно заразный вирус.