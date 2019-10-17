  • Онищенко обвинил Росалкогольрегулирование в бездействии

    17 октября 2019, 15:47

    Ирина Нагайникова

    Счетная палата представила аналитику потребления нелегального алкоголя. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил медленные темпы снижения потребления контрафакта, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По данным Счетной палаты, государство за три года сможет сократить потребление контрафактного алкоголя лишь на 15% вместо обозначенных в госпрограмме 38%.

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    Геннадий Онищенко возмущенно прокомментировал эти данные. Он обвинил контролирующие органы в бездействии, когда масштабы нелегального алкогольного производства в России огромны.

    «Когда такие объемы идут, понятно, что речь идет <…> о целостной и выстроенной системе, в том числе и с правоохранительными органами, которые не обеспечивают свою функцию, в частности Росалкогольрегулирование, которое не справляется со своей работой. Уже и маркировка введена и чего только не введено. РАР в данном случае не справляется с задачей, которой перед ним ставит государство. У нас есть регионы, я их называть не буду, где, если посмотреть отчеты ликеро-водочных заводов, то по отчетности они банкроты. У них мощности якобы не загружены, а на самом деле все там цветет и пахнет. По отчетности имеющиеся мощности, объемы выпускаемой продукции у них занижены — это как раз говорит о нелегальном обороте», - высказался депутат.

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    Онищенко указал, что контрафактный алкоголь производится на тех же заводах в обход документации. Таким образом компании-производители получают большую прибыль с продаж.

    «В любом депрессивном регионе все знают, в какую калитку постучаться. Ночь, полночь, тебе выставят стакан непонятного суррогатного напитка. Который с ног валит. Кто должен этим заниматься? Правоохранительная система», — подчеркнул депутат.