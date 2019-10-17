Онищенко обвинил Росалкогольрегулирование в бездействии

По данным Счетной палаты, государство за три года сможет сократить потребление контрафактного алкоголя лишь на 15% вместо обозначенных в госпрограмме 38%.

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Геннадий Онищенко возмущенно прокомментировал эти данные. Он обвинил контролирующие органы в бездействии, когда масштабы нелегального алкогольного производства в России огромны.

«Когда такие объемы идут, понятно, что речь идет <…> о целостной и выстроенной системе, в том числе и с правоохранительными органами, которые не обеспечивают свою функцию, в частности Росалкогольрегулирование, которое не справляется со своей работой. Уже и маркировка введена и чего только не введено. РАР в данном случае не справляется с задачей, которой перед ним ставит государство. У нас есть регионы, я их называть не буду, где, если посмотреть отчеты ликеро-водочных заводов, то по отчетности они банкроты. У них мощности якобы не загружены, а на самом деле все там цветет и пахнет. По отчетности имеющиеся мощности, объемы выпускаемой продукции у них занижены — это как раз говорит о нелегальном обороте», - высказался депутат.

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Онищенко указал, что контрафактный алкоголь производится на тех же заводах в обход документации. Таким образом компании-производители получают большую прибыль с продаж.

«В любом депрессивном регионе все знают, в какую калитку постучаться. Ночь, полночь, тебе выставят стакан непонятного суррогатного напитка. Который с ног валит. Кто должен этим заниматься? Правоохранительная система», — подчеркнул депутат.