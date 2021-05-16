Онищенко обвинил Малышеву в дезинформации за слова о масках

Маски обеспечивают безопасность во время пандемии коронавируса. Поэтому депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны, академик РАН Геннадий Онищенко не согласился с заявлением телеведущей Елены Малышевой, заявившей о неэффективности средств индивидуальной защиты.

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что это защищает, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», — привело слова Онищенко Ura.ru.

Стопроцентной защиты ничего не даст, тем не менее маски нужны, отметил депутат. Он привел в пример Китай, где еще до появления вакцины против коронавируса удалось сдержать распространение инфекции. Это произошло благодаря введению масочного режима и соблюдению правил гигиены.

Также Онищенко призвал россиян сделать прививки от коронавируса.

Ранее Малышева заявила, что маски не защищают от распространения инфекции. Перед этим ее подписчики в соцсетях удивились, что врач пришла на мероприятие без средств защиты.

В России с начала мая фиксируется все больше случаев коронавируса. Некоторые специалисты говорят о начале третьей волны, другие считают, что дело в росте ПЦР-тестов после майских праздников. На фоне роста заболеваемости в Москве Роспотребнадзор призвал продолжать носить маски.

В РФ за последние сутки выявили 8554 новых случая коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соотечественникам не следует ждать третьей волны коронавируса, а как можно быстрее вакцинироваться.