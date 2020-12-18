«Почему я должен комментировать несчастную, больную женщину, которая, на самом деле шизофреничка? У нее по лицу все видно», — заявил он.

Депутат пояснил, что она не такая уж и несчастная, потому что нажилась на здоровье украинцев. Однако сейчас Супрун никого из себя не представляет.

«„Декоммунизация зеленки“, это ж надо такое придумать. Больная она, понимаете? Ее просто надо полечить хорошо», — добавил Онищенко.

Ранее Супрун призвала провести «декоммунизацию аптечки», которая бы продолжила «ленинопад» — массовый снос памятников советскому вождю. Бывшая чиновница уверена, что граждане не должны лечиться медицинскими препаратами, которые применялись еще во времена СССР. Их польза не доказана, а применение может стоить жизни. Супрун призвала избавиться от йода, зеленки, перекиси водорода, горчичников, мази Вишневского и бальзама «Звездочка».