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    18 декабря 2020, 13:50

    Онищенко назвал экс — главу Минздрава Украины «шизофреничкой»

    Алена Макаренко

    Бывшему министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун требуется психиатрическая помощь. В этом не сомневается депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщила «Политика Сегодня». Иначе она бы не предложила провести «декоммунизация аптечки».
    Онищенко назвал экс — главу Минздрава Украины «шизофреничкой»

    «Почему я должен комментировать несчастную, больную женщину, которая, на самом деле шизофреничка? У нее по лицу все видно», — заявил он.

    Депутат пояснил, что она не такая уж и несчастная, потому что нажилась на здоровье украинцев. Однако сейчас Супрун никого из себя не представляет.

    «„Декоммунизация зеленки“, это ж надо такое придумать. Больная она, понимаете? Ее просто надо полечить хорошо», — добавил Онищенко.

    Ранее Супрун призвала провести «декоммунизацию аптечки», которая бы продолжила «ленинопад» — массовый снос памятников советскому вождю. Бывшая чиновница уверена, что граждане не должны лечиться медицинскими препаратами, которые применялись еще во времена СССР. Их польза не доказана, а применение может стоить жизни. Супрун призвала избавиться от йода, зеленки, перекиси водорода, горчичников, мази Вишневского и бальзама «Звездочка».