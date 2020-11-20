Онищенко: человек впервые столкнулся с коронавирусом в XII веке

Ученые достаточно изучили коронавирус, о болезни известно с 1957 года. А вообще человек впервые столкнулся с коронавирусом в XII веке.

«Еще татаро-монгольское иго не пришло на российскую землю, а коронавирус у нас уже был», — завил Онищенко.

По если словам, приход COVID-19 — неизбежный процесс. Раньше люди верили в исчезновение болезней, если сделать чистую воду и благоустроенное жилье. Однако население болеет даже после этого — только другими болезнями.

«Потому что межвидовая борьба была и будет», — пояснил депутат.

Коронавирус — не такая уж страшная инфекция, уверен Онищенко. Важно приучить себя соблюдать элементарные правила, использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки. Тогда люди популяционно «продвинутся очень далеко».

Депутат не сомневается, что все будет хорошо и население пройдет через последние препятствия. Не надо высчитывать дни, когда общество закроют или не закроют, заявил Онищенко. Он призывает соблюдать рекомендации, но при этом жить привычной жизнью.