Находящиеся вблизи украинской границы войска России находятся на территории собственного государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данные сведения начали распространяться некоторыми западными СМИ. Однако армия РФ находится в пределах своих территориальных границ, отметила Захарова в эфире Первого канала.

«Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся Вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — заявила она.

На днях Вооруженные силы Украины открыли стрельбу из гранатометов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем оказалось сразу несколько населенных пунктов.