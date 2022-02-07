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    07 февраля 2022, 14:02

    «Они у себя дома». Захарова — о размещении войск РФ на границе с Украиной

    Российский МИД ответил на заявления Запада о «концентрации» войск на украинской границе

    Анастасия Ектова

    Находящиеся вблизи украинской границы войска России находятся на территории собственного государства. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Они у себя дома». Захарова — о размещении войск РФ на границе с Украиной

    Данные сведения начали распространяться некоторыми западными СМИ. Однако армия РФ находится в пределах своих территориальных границ, отметила Захарова в эфире Первого канала.

    «Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся Вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — заявила она.

    На днях Вооруженные силы Украины открыли стрельбу из гранатометов по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Под огнем оказалось сразу несколько населенных пунктов.