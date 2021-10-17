«Они просчитались». Песков заявил о неумении Запада признать свои ошибки в росте цен на газ

Западные страны допустили ошибки, а теперь обвиняют Россию в росте цен на газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это происходит потому, что им проще искать виновника вовне, а не признать собственные просчеты.

Представитель Кремля пояснил, что ошибки западные политики допустили, понадеявшись на ветрогенерацию и спотовый рынок, сообщил ТАСС.

«Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Теперь, по его мнению, западные политики не могут признать себя виноватыми, потому что тогда окажется под угрозой их положение. Именно поэтому они предпочитают кого-то демонизировать.

«Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами», — добавил он.

Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно предупреждал о том, что такая ситуация на энергорынке может произойти.

«Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — заключил он.