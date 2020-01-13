По словам Литовкина, Североатлантический Альянс готовит размещение американских ракет средней дальности в Европе. Для этого они ищут причину и находят ее в том, что Россия разместила свои комплексы «Искандер-М».

«Но, как обычно, они меняют причину и следствие», — заметил специалист.

Он напомнил, что Россия разместила свой комплекс в ответ на развертывание США систем ПРО в Польше и Румынии. Москва заранее предупреждала и военный блок, и Вашингтон, что ответит на это размещением «Искандеров».

«Пусть натовцы ищут причину в себе, а не в России», — констатировал эксперт.