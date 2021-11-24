«Они будут противоречить американцам». Политолог рассказал, почему США не пригласили РФ и КНР на саммит демократий

Политолог Николай Топорнин обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что Штаты не пригласили на декабрьский «Саммит за демократию» Россию, Китая и еще ряд других государств.

Топорнин объяснил, что США пытаются расширить пул своих союзников за счет приглашенных стран, с которыми они поддерживают конструктивный диалог. Имеются в виду государства с рыночной экономикой и свободой слова «по-американски».

«Если РФ пригласят вместе с КНР, то они будут противоречить американцам. <…> Очевидно, что Китай и Россия захотят высказать свою точку зрения, кого-то привлечь под свои знамена. США не нужны такие выступающие, поэтому Вашингтон и провел такую селекцию», — заметил специалист.