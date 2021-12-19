«Он же Путин, кто его заразит». Песков заявил о недосягаемости президента для коронавируса

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, существует ли какой-то план на тот случай, если Владимира Путина кто-то заразит коронавирусом. Представитель Кремля объяснил, почему в таком плане нет никакой необходимости.

«Слушайте, он же Путин, кто его заразит», — иронично сказал Песков, отвечая на вопрос Наили Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» в эфире канала «Россия 1».

Аскер-заде оценила юмор пресс-секретаря президента, но все же вернулась к вопросу.

«Ну он же живой человек», — отметила она.

Песков откровенно признался, что о таких потенциальных рисках для Путина ему не хочется «ни думать, ни говорить». Но добавил, что именно поэтому вокруг президента всегда работает «необходимое количество» медиков и различных специалистов, которые обеспечивают его эпидемическую безопасность.

Отрывок с обсуждением угрозы заражения Путина опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Ранее в сентябре в интервью Владимиру Соловьеву представитель Кремля примерно так же отвечал на вопрос об обеспечении безопасности Путина во время отдыха в тайге. Тогда речь шла об медведях, подходивших к палаткам президента и министра обороны.

Ранее Песков не смог подобрать одного слова, которым бы мог назвать противников вакцинации от коронавируса. Но не растерялся и назвал двумя — «опасные дураки».

Представитель Кремля также рассказал, что в ситуации с ковидом Путина больше всего гнетет высокая смертность. То, что каждый день в стране умирает по 1000-1200 человек, Песков назвал трагедией. За прошлые сутки в России выявили еще 27 967 случаев заражения. Умерли 1023 человека.