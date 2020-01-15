«Он заставит работать всю команду». Сенатор Джабаров назвал Мишустина талантливым организатором

Михаил Мишустин зарекомендовал себя как блестящий организатор, создавший налоговую службу с нуля. Если он повторит свои достижения на более высоком уровне, это будет несомненный кадровый успех.

Такую оценку главе ФНС РФ, чья кандидатура будет рассмотрена Госдумой в качестве нового премьер-министра 16 января, дал в разговоре с «360» сенатор Совфеда Владимир Джабаров. Когда он пришел в службу, там царила полная неразбериха, была низкая собираемость налогов. Он поставил систему на ноги и заставил работать. Вполне возможно, что правительству нужен именно талантливый организатор. Если Госдума согласует его кандидатуру и Мишустин возглавит правительство, он заставит работать всю команду Владимир Джабаров Сенатор Совфеда Ранее опрошенные «360» эксперты отзывались о Михаиле Мишустине как об одном из самых удачных кандидатов на пост премьера. Они отметили его грамотность, вовлеченность и громадный опыт работы.