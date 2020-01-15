    15 января 2020, 22:33

    «Он заставит работать всю команду». Сенатор Джабаров назвал Мишустина талантливым организатором

    Анастасия Кукова, Екатерина Земская

    Михаил Мишустин зарекомендовал себя как блестящий организатор, создавший налоговую службу с нуля. Если он повторит свои достижения на более высоком уровне, это будет несомненный кадровый успех.
    «Он заставит работать всю команду». Сенатор Джабаров назвал Мишустина талантливым организатором

    Такую оценку главе ФНС РФ, чья кандидатура будет рассмотрена Госдумой в качестве нового премьер-министра 16 января, дал в разговоре с «360» сенатор Совфеда Владимир Джабаров.

    Когда он пришел в службу, там царила полная неразбериха, была низкая собираемость налогов. Он поставил систему на ноги и заставил работать. Вполне возможно, что правительству нужен именно талантливый организатор. Если Госдума согласует его кандидатуру и Мишустин возглавит правительство, он заставит работать всю команду

    Владимир ДжабаровСенатор Совфеда

    Ранее опрошенные «360» эксперты отзывались о Михаиле Мишустине как об одном из самых удачных кандидатов на пост премьера. Они отметили его грамотность, вовлеченность и громадный опыт работы.