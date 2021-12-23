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    23 декабря 2021, 13:13

    Путина спросили, какой бы город лично он выбрал для жизни

    Максим Зинкин

    Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии — 2021 ответил на вопрос журналиста из Нижнего Новгорода, какой бы город России, кроме Петербурга и Москвы, он выбрал себе для жизни.

    Путина спросили, какой бы город лично он выбрал для жизни

    Журналист отметил, что если бы недалеко Нижнего Новгорода прошла скоростная железнодорожная магистраль, то развитие бы шло быстрее.

    Президент удивился, почему из вопроса были исключены Санкт-Петербург и Москва. Он сказал, что сам родился в Ленинграде, дав понять, что в нынешнее время необходимо уделить внимание развитию малых городов.

    «Создание скоростной железнодорожной магистрали — отдельная тема, если она будет проходить около Нижнего Новгорода, то поезд может там остановиться», — сказал Путин.

    Он отметил, что необходимо развивать инфраструктуру, связанность территорий. Глава государства назвал это одним из важных драйверов роста, в который предполагается вложить большие ресурсы.

    «Можно жить в условиях благоприятной среды, но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его — одна из наших задач», — подчеркнул политик.

    Он отметил, что хорошим темпом развивается юг страны — Краснодар, прибрежная зона Черного моря, Крым, добавив, что ведутся разговоры о развитии восточной части страны. Предполагается связать инфраструктурой Москву, Казань и Тюмень.

    «Все это дает возможность людям чувствовать себя в благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встреч с друзьями, мест, где развиты другие составляющие нашей жизни — центры культуры, музеи и так далее», — сказал Путин.

    В России много мест очень красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно, добавил президент.