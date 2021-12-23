Путина спросили, какой бы город лично он выбрал для жизни

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии — 2021 ответил на вопрос журналиста из Нижнего Новгорода, какой бы город России, кроме Петербурга и Москвы, он выбрал себе для жизни.

Журналист отметил, что если бы недалеко Нижнего Новгорода прошла скоростная железнодорожная магистраль, то развитие бы шло быстрее.

Президент удивился, почему из вопроса были исключены Санкт-Петербург и Москва. Он сказал, что сам родился в Ленинграде, дав понять, что в нынешнее время необходимо уделить внимание развитию малых городов.

«Создание скоростной железнодорожной магистрали — отдельная тема, если она будет проходить около Нижнего Новгорода, то поезд может там остановиться», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо развивать инфраструктуру, связанность территорий. Глава государства назвал это одним из важных драйверов роста, в который предполагается вложить большие ресурсы.

«Можно жить в условиях благоприятной среды, но иметь возможность добраться до места работы либо поменять его — одна из наших задач», — подчеркнул политик.

Он отметил, что хорошим темпом развивается юг страны — Краснодар, прибрежная зона Черного моря, Крым, добавив, что ведутся разговоры о развитии восточной части страны. Предполагается связать инфраструктурой Москву, Казань и Тюмень.

«Все это дает возможность людям чувствовать себя в благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встреч с друзьями, мест, где развиты другие составляющие нашей жизни — центры культуры, музеи и так далее», — сказал Путин.

В России много мест очень красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно, добавил президент.