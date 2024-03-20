Власть 20 марта 2024, 14:32 «Он последователен». Песков усомнился в двусмысленности слов Макрона о войсках на Украине Песков усомнился в двусмысленности слов Макрона об отправке войск на Украину РИА «Новости»

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В Кремле наблюдают последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении направить войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он усомнился в том, что произошла некая двусмысленность в переводе слов Макрона.

«Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления такого контингента, он этого не отрицает. <…> Мы продолжаем очень внимательно наблюдать», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков заметил, что в других европейских странах позицию французского руководства восприняли неоднозначно.

По данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция уже готовит контингент для отправки на Украину и вначале направит туда около двух тысяч военнослужащих. Правда, во французском Минобороны эту информацию категорически опровергли, назвав «частью массовой дезинформации».