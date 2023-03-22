Эксклюзив 22 марта 2023, 11:52 «Он искренне и честно пытался делать как лучше». Надеждин вспомнил, как следил с Чуровым за ходом выборов Политик Надеждин назвал экс-главу ЦИК Чурова искренним человеком на непростой должности РИА «Новости»

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Умерший Владимир Чуров старался честно делать свою работу на посту главы Центральной избирательной комиссии России. Это не всегда у него получалось, но при этом он оставался искренним и порядочным человеком. Об этом «360» рассказал политик, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин.

«Я познакомился с Чуровым, как его только назначили в Центризбирком. Мне он, с одной стороны, показался человеком очень искренним, но с другом стороны — человеком, который не очень разбирается во всех этих выборах. Как мне показалось, эти два качества в нем так и остались», — вспомнил Надеждин.

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По его словам, также бывший глава ЦИК был очень порядочным. Когда-то Чуров приглашал политика ездить по российским регионам для контроля за выборами.

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«Я с ним ездил по стране и следил, чтобы голоса честно считали. Это были 2013 и 2014 годы», — добавил собеседник «360».

Надеждин выразил мнение, что Чурова поставили на непростую должность.

«Он искренне и честно пытался делать как лучше, но не всегда у него это получилось», — заключил экс-депутат Госдумы.

Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни. Он возглавлял Центральную избирательную комиссию России с марта 2007 по март 2016 года.