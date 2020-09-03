«Он будет разыгрывать из себя супер крутого мачо, который все вопросы решает силой». Политолог — о Трампе
Политолог Владимир Брутер рассказал, что политика Дональда Трампа направлена на поддержание его образа. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Он будет разыгрывать из себя супер крутого мачо, который все вопросы решает силой», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что такое поведение президента — это шоу, которое помогает создать ему определенный образ перед выборами. Именно поэтому Трамп поддерживает убийства во время задержания и хочет лишить финансирования тех, кто ему неугоден.