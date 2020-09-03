«Он будет разыгрывать из себя супер крутого мачо, который все вопросы решает силой», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что такое поведение президента — это шоу, которое помогает создать ему определенный образ перед выборами. Именно поэтому Трамп поддерживает убийства во время задержания и хочет лишить финансирования тех, кто ему неугоден.