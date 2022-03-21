Омбудсмен ДНР: украинские националисты пытали людей в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала о судьбах жителей Донбасса, которые были против украинских националистов. По ее словам, несогласных увозили в тюрьмы и подвергали пыткам.

Морозова заявила, что если ВСУ узнавали о высказываниях того или иного человека против киевского режима, то его увозили на территорию мариупольского аэропорта и подвергали пыткам.

«Глава освобожденного поселка Талаковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали на мариупольский аэропорт», — сообщила омбудсмен в интервью РИА «Новости».

По ее заявлению, именно там находилась тайная «тюрьма-библиотека» ВСУ. Предположения подтверждают факты, которые ранее обнародовал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Также о нечеловеческих условиях содержания в мариупольском аэропорту пленных ополченцев и несогласных с действиями украинских нацбатов свидетельствуют медицинские заключения и четыре уголовных дела, возбужденных по жалобам на пытки.

Морозова добавила, что украинские власти стремятся уничтожить всех русскоязычных жителей Донбасса. Также она выразила уверенность в том, что националистам не удастся осуществить задуманное, поскольку процветающий на территории Украины фашизм будет уничтожен.

Начиная с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сказал, что эти действия направлены на защиту интересов жителей Донбасса.