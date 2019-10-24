  • Ольгу Забралову назначили первым зампредом правительства Подмосковья

    24 октября 2019, 12:10

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, 24 октября, согласовали кандидатуру Ольги Забраловой на пост первого заместителя председателя правительства Подмосковья. Решение приняли большинством голосов.
    Ольгу Забралову назначили первым зампредом правительства Подмосковья

    Ранее Ольга Забралова занимала пост первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона. Таким образом, политик покинула пост главы ведомства.

    «В соответствии с законодательством Московской области губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование Московской областной думы кандидатуру Ольги Сергеевны Забраловой для назначения на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. <…> Прошу поддержать данную кандидатуру», — отметил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

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    Ольга Забралова работает в правительстве региона с 2012 года. Являлась министром соцзащиты, зампредом правительства. Министерство образования Подмосковья она возглавляла с сентября прошлого года.