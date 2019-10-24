Ольгу Забралову назначили первым зампредом правительства Подмосковья
Ранее Ольга Забралова занимала пост первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона. Таким образом, политик покинула пост главы ведомства.
«В соответствии с законодательством Московской области губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование Московской областной думы кандидатуру Ольги Сергеевны Забраловой для назначения на должность первого заместителя председателя правительства Московской области. <…> Прошу поддержать данную кандидатуру», — отметил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.
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Ольга Забралова работает в правительстве региона с 2012 года. Являлась министром соцзащиты, зампредом правительства. Министерство образования Подмосковья она возглавляла с сентября прошлого года.