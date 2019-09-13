  • Оленченко назвал деструктивным решение США разморозить 400 млн долларов на военную помощь Киеву

    13 сентября 2019, 11:45

    Артур Блянихов

    Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с радио Sputnik решение Вашингтона разморозить 400 миллионов долларов на военную помощь Киеву.

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    По мнению специалиста, решение американцев не лучшим образом скажется на ситуации в Незалежной. Оленченко обозначил две части, из которых состоит главная проблемы украинских партнеров. Во-первых, это урегулирование конфликта с донбасским республиками.

    «Если насыщать Украину вооружениями, то возникает, конечно, искушение у тех, кто готов решать вопросы радикальным способом, использовать это вооружение», — заметил эксперт.

    Второй момент — экономическое положение украинцев, которые меньше всего нуждаются в военной помощи. По словам Оленченко, Киеву нужны инвестиции в экономический сектор, а деньги Вашингтона могут дезориентировать руководство Незалежной и увести его от решения обозначенных задач.

    «Решение США выглядит деструктивным», — резюмировал международник.