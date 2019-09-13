Оленченко назвал деструктивным решение США разморозить 400 млн долларов на военную помощь Киеву

США восстановили всю военную помощь Украине Подробнее

По мнению специалиста, решение американцев не лучшим образом скажется на ситуации в Незалежной. Оленченко обозначил две части, из которых состоит главная проблемы украинских партнеров. Во-первых, это урегулирование конфликта с донбасским республиками.

«Если насыщать Украину вооружениями, то возникает, конечно, искушение у тех, кто готов решать вопросы радикальным способом, использовать это вооружение», — заметил эксперт.

Второй момент — экономическое положение украинцев, которые меньше всего нуждаются в военной помощи. По словам Оленченко, Киеву нужны инвестиции в экономический сектор, а деньги Вашингтона могут дезориентировать руководство Незалежной и увести его от решения обозначенных задач.

«Решение США выглядит деструктивным», — резюмировал международник.