Олег Царев пояснил, что хочет пересмотреть Зеленский в Минских соглашениях

Зеленский: Минские соглашения противоречат украинским законам Подробнее

По мнению Царева, заявления Зеленского направлены на полный пересмотр Минских соглашений. Бывший парламентарий обозначил три основных вопроса, которые, по его мнению, намерен пересмотреть украинский президент.

«Первое, закон про амнистию, чтобы она не касалась всех вовлеченных в конфликт со стороны Донецка и Луганска, а провести ее выборочно», — пояснил Царев.

Во-вторых, Зеленский хочет, чтобы изменения в Конституции не проводились, а Луганск и Донецк действовали на основании закона. И, в-третьих, особый закон о выборах, который должен быть согласован с обеими республиками и проходить по особым условиям.