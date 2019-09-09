Олег Кувшинников одержал победу на выборах главы Вологодской области

«Действующий губернатор набирает 60,79%. Обработано 100% протоколов, но это предварительные данные», — рассказала собеседница агентства.

Челябинская область выбрала губернатором Алексея Текслера Подробнее

Его ближайший конкурент, Ольга Ширикова от ЛДПР, набрала 25,18%. Маргарита Савоськина из «Справедливой России» заручилась поддержкой 7,81% избирателей, Алексей Рылеев от «Родины» получил 1,92%, Вадим Петриенко от партии «Народный альянс» — 1,53%.

Должность главы Вологодской области Олег Кувшинников занял в конце 2011 года. До этого был депутатом Череповецкой городской Думы и мэром Череповца.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Жители ряда регионов выбирали губернаторов, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Москвичи выбирали парламентариев в Мосгордуму.

Итоги выборов губернаторов показали, что во всех голосовавших субъектах РФ победу одержали действующие главы регионов или временно исполняющие обязанности высших должностных лиц. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте ЦИК.