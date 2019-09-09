  • Олег Кувшинников одержал победу на выборах главы Вологодской области

    09 сентября 2019, 11:59

    Наза Салех Захи

    Олег Кувшинников переизбран губернатором Вологодской области. Он набрал 60,79% голосов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей облизбиркома.
    Олег Кувшинников одержал победу на выборах главы Вологодской области

    «Действующий губернатор набирает 60,79%. Обработано 100% протоколов, но это предварительные данные», — рассказала собеседница агентства.

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    Его ближайший конкурент, Ольга Ширикова от ЛДПР, набрала 25,18%. Маргарита Савоськина из «Справедливой России» заручилась поддержкой 7,81% избирателей, Алексей Рылеев от «Родины» получил 1,92%, Вадим Петриенко от партии «Народный альянс» — 1,53%.

    Должность главы Вологодской области Олег Кувшинников занял в конце 2011 года. До этого был депутатом Череповецкой городской Думы и мэром Череповца.

    В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Жители ряда регионов выбирали губернаторов, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. Москвичи выбирали парламентариев в Мосгордуму.

    Итоги выборов губернаторов показали, что во всех голосовавших субъектах РФ победу одержали действующие главы регионов или временно исполняющие обязанности высших должностных лиц. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте ЦИК.