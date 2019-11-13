Оксана Пушкина рассказала о законопроекте по защите от домашнего насилия

Законопроект против домашнего насилия будет готов к 1 декабря и после этого попадет на рассмотрение Госдумы.

В документе идет речь о создании в каждом регионе РФ кризисных центров для жертв домашнего насилия. Там им окажут юридическую помощь, проведут консультации, дадут кров тем, кто был вынужден бежать из собственного семейного гнезда.

Важным пунктом законопроекта станет судебный запрет на приближение потенциально опасного родственника. В таких случаях будет выдаваться специальный ордер.

«Люди, которые не живут в официальном браке, тоже должны понимать, что отныне в России, если мы примем этот закон, нормы иные. Бить никого нельзя», — заявила Пушкина.

Также предлагается повысить статус участкового. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей направил соответствующее обращение в МВД.

Оксана Пушкина подчеркнула, что документ призван защитить не только женщин, но и всех, кто нуждается в защите от домашней тирании.