  • Оксана Пушкина рассказала о законопроекте по защите от домашнего насилия

    13 ноября 2019, 23:51

    Ирина Нагайникова

    Депутат Госдумы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, какие меры предусматривает документ. В их числе оказались новые кризисные центры, повышение полномочий участкового, а также судебные запреты на приближение к жертвам, сообщил сайт «Комсомольская правда».

    Законопроект против домашнего насилия будет готов к 1 декабря и после этого попадет на рассмотрение Госдумы.

    В документе идет речь о создании в каждом регионе РФ кризисных центров для жертв домашнего насилия. Там им окажут юридическую помощь, проведут консультации, дадут кров тем, кто был вынужден бежать из собственного семейного гнезда.

    Важным пунктом законопроекта станет судебный запрет на приближение потенциально опасного родственника. В таких случаях будет выдаваться специальный ордер.

    «Люди, которые не живут в официальном браке, тоже должны понимать, что отныне в России, если мы примем этот закон, нормы иные. Бить никого нельзя», — заявила Пушкина.

    Также предлагается повысить статус участкового. Комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей направил соответствующее обращение в МВД.

    Оксана Пушкина подчеркнула, что документ призван защитить не только женщин, но и всех, кто нуждается в защите от домашней тирании.