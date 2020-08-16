Окружение Трампа заявило, что он хочет встречи с Путиным. А потом «переобулось»

Президент США Дональд Трамп не собирался лично встречаться с Владимиром Путиным до выборов, которые состоятся в ноябре. Ранее СМИ со ссылкой на его окружение сообщали, что встреча планировалась

«Американский президент Дональд Трамп не намерен проводить саммит с Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США», — рассказал помощник Трампа по по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Его слова приводит ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп планировал провести встречу с Путиным до выборов в ноябре. Администрация президента рассматривала несколько вариантов мест и дат для проведения саммита. Одним из них был Нью-Йорк. Предполагемая дата — сентябрь.

По данным СМИ, встреча должна была стать доказательством прогресса в выработке соглашения по контролю над ядерными вооружениями. Тогда Трамп бы показал, что он в состоянии вести переговоры по ядерным вопросам. При этом в Белом доме подтвердили, что у президента запланированы встречи с мировыми лидерами, но не назвали точных дат и имен.