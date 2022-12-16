Власть 16 декабря 2022, 02:42 Около 1,5 тысячи человек переедут из аварийного жилья в Нижнем Новгороде до конца года

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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что до конца этого года планируется расселить из аварийного жилья около 1500 человек. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

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Общая площадь аварийного фонда, который собираются ликвидировать, составит 15 345,6 квадратных метра. Власти выделили на это около 1,8 миллиарда рублей. Местные жители, попавшие под программу, смогут выбрать денежную компенсацию или новую жилплощадь.