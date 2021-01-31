Около полумиллиона жителей Москвы записались на прививку от коронавируса

Около 500 тысяч жителей Москвы записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире передачи «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Записались около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привились уже», — рассказал мэр Москвы.

Собянин ранее заявил, что каждый второй житель Москвы уже переболел COVID-19. Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, нет никакого смысла торопиться с вакцинацией, отметил градоначальник. По его словам, случаев повторных заражений в Москве менее 1%, это показывает, что у переболевших долго сохраняется иммунитет к вирусу.

Вакцинацию от коронавируса в Москве ежедневно проходят 15–20 тысяч человек, и каждые сутки на прививку записываются еще до 25 тысяч жителей мегаполиса. Об этом ранее сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Российский фонд прямых инвестиций, совместно с центром Гамалеи участвовавший в разработке отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», ранее опроверг сообщения о поставках препарата в самопровозглашенную ДНР.